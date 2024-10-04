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12:22, 4 октября 2024Наука и техника

В Европе испытали ракетную ступень без украинской горловины сопла

European Spaceflight: завершены вторые испытания ракетной ступени Zefiro 40

Фото: ESA

Компания Avio завершила вторые огневые испытания твердотопливной ступени Zefiro 40 легкой ракеты Vega C, лишенной горловины сопла украинского производства. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

«Полеты Vega C были приостановлены после неудачного второго полета ракеты в конце 2022 года. Возобновление ее пусков осложнилось, когда в июне 2023 года не удалось провести повторные сертификационные испытания второй ступени ракеты Zefiro 40», — говорится в публикации.

Как показало расследование причин аварии, ступень Zefiro 40 нуждается в доработке, что требует, в частности, проведения двух ее огневых испытаний. Первое из них было проведено в мае на полигоне в Италии. Состоявшееся недавно второе испытание подтвердило работоспособность двигателя Zefiro 40.

В июне в интервью изданию SpaceNews гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер рассказал об успешном замещении горловины сопла украинского производства двигателя Zefiro 40 второй ступени легкой ракеты Vega C, которая в мае успешно прошла огневые испытания.

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      Иван Потапов
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