В Европе испытали ракетную ступень без украинской горловины сопла

European Spaceflight: завершены вторые испытания ракетной ступени Zefiro 40

Компания Avio завершила вторые огневые испытания твердотопливной ступени Zefiro 40 легкой ракеты Vega C, лишенной горловины сопла украинского производства. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

«Полеты Vega C были приостановлены после неудачного второго полета ракеты в конце 2022 года. Возобновление ее пусков осложнилось, когда в июне 2023 года не удалось провести повторные сертификационные испытания второй ступени ракеты Zefiro 40», — говорится в публикации.

Как показало расследование причин аварии, ступень Zefiro 40 нуждается в доработке, что требует, в частности, проведения двух ее огневых испытаний. Первое из них было проведено в мае на полигоне в Италии. Состоявшееся недавно второе испытание подтвердило работоспособность двигателя Zefiro 40.

В июне в интервью изданию SpaceNews гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер рассказал об успешном замещении горловины сопла украинского производства двигателя Zefiro 40 второй ступени легкой ракеты Vega C, которая в мае успешно прошла огневые испытания.