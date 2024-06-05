Европа успешно заместила украинскую горловину сопла

Глава ЕКА Ашбахер: замещена украинская горловина сопла двигателя ракеты Vega C

В Европе успешно заместили горловину сопла украинского производства двигателя Zefiro 40 второй ступени легкой ракеты Vega C. Об этом в интервью изданию SpaceNews заявил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

Руководитель рассказал об успешном недавнем огневом испытании ступени. «Сегодняшнее (интервью было взято 28 мая — прим. «Ленты.ру») испытание стало самой важной вехой: в октябре у нас будет еще одно огневое испытание, но сегодняшнее испытание подтверждает, что модернизация сопла с новыми углеродно-углеродными вставками прошла хорошо. Измеренная кривая тяги является номинальной и соответствует ожидаемой теоретической линии, то есть двигатель работает хорошо», — заявил Ашбахер.

По его словам, пуски Vega C могут возобновится к концу года.

В марте прошлого года издание со ссылкой на исполнительного директора компании-разработчика Avio Джулио Ранзо сообщило, что запуск европейской легкой ракеты Vega C, стартовавшей в декабре 2022-го, провалился из-за разрушения купленной у украинской компании «Южное» горловины сопла. Тогда же разработчики Vega C пришли к выводу, что использовать горловины «Южного» нельзя. Вместо этого в европейской ракете будут применяться европейские компоненты.

В ответ на обвинение европейской стороны Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) заявило, что выводы независимой комиссии, занимавшейся выяснением причин аварии легкой европейской ракеты Vega C, бросают тень на репутацию украинской космонавтики.