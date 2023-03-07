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17:47, 7 марта 2023Наука и техника

Проведенное Европой расследование бросило тень на репутацию космонавтики Украины

ГКАУ: выводы комиссии по итогам аварии Vega C бросают тень на украинскую космонавтику

Фото: S. Corvaja / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Выводы независимой комиссии, занимавшейся выяснением причин аварии легкой европейской ракеты Vega C, бросают тень на репутацию украинской космонавтики. Об этом сообщается на сайте Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

«Заявление, основанное на выводах независимой комиссии, к сожалению, не оставляет повода для дальнейших дискуссий и бросает тень на репутацию космической отрасли Украины», — пишет украинская организация.

По мнению ГКАУ, выводы, представленные европейской стороной, являются преждевременными и нуждаются в дальнейшем изучении. В украинской организации уверены, что качество продукции, поставляемой с Украины в Европу, отвечает всем необходимым требованиям.

ГКАУ отмечает, что узнало о результатах расследования причин аварии Vega C из европейской прессы, а выводы украинских специалистов, участвовавших в части расследования, не были учтены.

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В марте SpaceNews со ссылкой на исполнительного директора Avio Джулио Ранзо и главного технического директора пускового оператора Arianespace Пьер-Ива Тиссье сообщило, что причиной аварии Vega C, во время полета носителя у твердотопливного двигателя Zefiro 40 второй ступени произошло падение тяги, стала «чрезмерная термомеханическая эрозия» вставки горловины сопла. Разрушение детали, приобретенной на Украине, произошло вследствие ее высокой пористости.

В ходе неудачного пуска Vega C, произошедшего 20 декабря 2022 года, были утеряны спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6.

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Иван Потапов
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