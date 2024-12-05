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15:14, 5 декабря 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины покинул зал во время выступления Лаврова

Глава МИД Украины Сибига покинул зал СМИД ОБСЕ во время выступления Лаврова
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), когда начал выступать глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает «Страна.ua».

Кроме него зал покинули также министры иностранных дел Польши Родислав Сикорский и Чехии Ян Липавский. Издание отмечает, что это первая поездка Лаврова в Евросоюз с начала российско-украинского конфликта.

Ранее Сибига заявил, что никаких компромиссов с Россией у Украины по территориальным уступкам не будет. На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ он отметил, что Киеву нужна «геополитическая определенность» по Украине как части евроатлантического сообщества.

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