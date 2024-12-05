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08:17, 5 декабря 2024Россия

Кремль анонсировал участие Путина в новогодней акции «Елка желаний»

Песков: Путин примет участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент России Владимир Путин примет участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Да. Планирует [участвовать в акции]», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста агентства.

В 2024 году Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней Кристины Син из Сахалинской области в рамках акции «Елка желаний». Девочка мечтала побывать на озере Байкал. В путешествие на знаменитое озеро Кристина отправилась со своей семьей.

В 2023 году Путин исполнил желание 11-летнего Никиты Мирошниченко, который мечтал посетить Эрмитаж. Также глава государства помог осуществить мечту 13-летней Ксении Мазневой. Девочка загадала попробовать себя в роли ведущей новостей.

«Елка желаний» проводится в России с 2019 года. Акция помогает исполнить новогодние желания детей, которые оказались в трудной ситуации, ее организует «Движение Первых» при поддержке Росмолодежи.

ЖЗЛ
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