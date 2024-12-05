Кремль анонсировал участие Путина в новогодней акции «Елка желаний»

Песков: Путин примет участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин примет участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Да. Планирует [участвовать в акции]», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста агентства.

В 2024 году Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней Кристины Син из Сахалинской области в рамках акции «Елка желаний». Девочка мечтала побывать на озере Байкал. В путешествие на знаменитое озеро Кристина отправилась со своей семьей.

В 2023 году Путин исполнил желание 11-летнего Никиты Мирошниченко, который мечтал посетить Эрмитаж. Также глава государства помог осуществить мечту 13-летней Ксении Мазневой. Девочка загадала попробовать себя в роли ведущей новостей.

«Елка желаний» проводится в России с 2019 года. Акция помогает исполнить новогодние желания детей, которые оказались в трудной ситуации, ее организует «Движение Первых» при поддержке Росмолодежи.