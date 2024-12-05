Лавров обвинил США в нападении на Россию «руками украинского режима»

Лавров: Россия не хочет ни на кого нападать, на нее напали США с помощью Украины

США напали на Россию с помощью Украины, в то время как Москва не хочет ни на кого нападать. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор», — сказал Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Ранее отставной разведчик ЦРУ Филипп Джиральди заявил, что США уже напали на Россию, оказывая финансовую и военную помощь Украине.