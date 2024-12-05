Лавров оценил мирные инициативы по украинскому конфликту

Любые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать вопросы безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По его словам, все инициативы, выдвигаемые российскими партнерами с добрыми намерениями, обязаны брать во внимание проблему обеспечения интересов в сфере безопасности каждой страны и вопрос уважения прав человека.
Министр иностранных дел России отметил, что в этом вопросе у Москвы нет надежд на западные организации. По этой причине Россия заявляет о необходимости укрепить безопасность на евразийском континенте, добавил Лавров.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским коллегой в Москве выразил надежду на то, что эти переговоры помогут установлению мира на Украине. Как он отметил, в отношении украинской ситуации принято много опасных и безответственных решений.