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16:03, 5 декабря 2024Бывший СССР

Лавров оценил мирные инициативы по украинскому конфликту

Лавров: мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать безопасность
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Любые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать вопросы безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, все инициативы, выдвигаемые российскими партнерами с добрыми намерениями, обязаны брать во внимание проблему обеспечения интересов в сфере безопасности каждой страны и вопрос уважения прав человека.

Министр иностранных дел России отметил, что в этом вопросе у Москвы нет надежд на западные организации. По этой причине Россия заявляет о необходимости укрепить безопасность на евразийском континенте, добавил Лавров.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским коллегой в Москве выразил надежду на то, что эти переговоры помогут установлению мира на Украине. Как он отметил, в отношении украинской ситуации принято много опасных и безответственных решений.

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