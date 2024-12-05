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15:36, 5 декабря 2024Мир

Лавров предостерег от отправки иностранных войск на Украину

Лавров: фантазии об отправке войск на Украину усугубляют положение в мире
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Фантазии стран Запада об отправке войск на Украину усугубляют положение в мире, так как они не слышат предупреждений российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Я считаю, что все эти фантазии, они только усугубляют положение и показывают, что деятели, которые с такими идеями носятся, они упорно предпочитают не слышать очень четкие предостережения, которые президент Путин неоднократно публично делал», — рассказал глава внешнеполитического ведомства в ходе встречи глава МИД стран-членов ОБСЕ.

Ранее Лавров заявил, что холодная война, являющаяся реинкарнацией предыдущей, рискует перейти в горячую фазу из-за стремления США и их союзников вернуть НАТО на политическую авансцену. По словам дипломата, Вашингтон и его сторонники выкинули на свалку все договоренности в области контроля над вооружениями, заключенные в 80-е годы прошлого века.

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