Лавров провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто на полях СМИД ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров провел стречу с министром инсотанных дел Венгрии Петером Сийярто на полях заседания совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), передает РИА Новости.

Отмечается, что это уже вторые переговоры представителей двух стран за последнюю неделю. Встреча прошла в закрытом формате.

2 декабря Сийярто прибыл с официальным визитом в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию конфликта на Украине. После встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве он выразил надежду на то, что эти переговоры помогут установлению мира на Украине.

Сийярто добавил, что в отношении ситуации вокруг Украины принято много опасных и безответственных решений, что создает угрозу и для Венгрии, находящейся неподалеку от страны, где идет вооруженный конфликт.