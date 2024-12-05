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14:38, 5 декабря 2024Мир

Лавров провел встречу с главой МИД Венгрии

Лавров провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто на полях СМИД ОБСЕ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров провел стречу с министром инсотанных дел Венгрии Петером Сийярто на полях заседания совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), передает РИА Новости.

Отмечается, что это уже вторые переговоры представителей двух стран за последнюю неделю. Встреча прошла в закрытом формате.

2 декабря Сийярто прибыл с официальным визитом в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию конфликта на Украине. После встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве он выразил надежду на то, что эти переговоры помогут установлению мира на Украине.

Сийярто добавил, что в отношении ситуации вокруг Украины принято много опасных и безответственных решений, что создает угрозу и для Венгрии, находящейся неподалеку от страны, где идет вооруженный конфликт.

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