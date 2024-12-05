Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:24, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Бывшая ведущая раскрыла заставившую ее уволиться изнанку телевидения

Бывшая ведущая Мелани Сайкс пожаловалась на непрофессионализм в телеиндустрии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrew Parsons / Globallookpress.com

Бывшая британская телеведущая Мелани Сайкс прокомментировала обвинения в развратных действиях в адрес ведущего шоу «МастерШеф» на канале BBC One Грегга Уоллеса. Она вспомнила о работе с ним, а также раскрыла изнанку телевидения, заставившую ее уволиться, передает канал Sky News.

«Каждый раз, когда Грегг подходил к моему столу, мне не нравилось, что он рядом», — призналась она.

Сайкс также пожаловалась, что часто сталкивалась с непрофессионализмом в телеиндустрии. Она обвинила телекомпании в том, что они не принимают мер в отношении сотрудников, которые ведут себя неподобающе на съемках. «Если бы кто-то вел себя плохо или непрофессионально на моей площадке, то этого человека бы больше не было на моей площадке. Я бы этого не потерпела», — заявила экс-ведущая.

Ранее стало известно, что Уоллеса, который вел телешоу «МастерШеф» с 2006 года, отстранили от работы из-за многочисленных жалоб. Коллеги ведущего обвинили его в развратных действиях. В частности, одна из них сообщила, что однажды он положил руки на ее ягодицы.

Мелани Сайкс прославилась как ведущая развлекательных шоу на британском телевидении. Она также была одной из участниц версии передачи «МастерШеф» для звезд. В 2021 году ведущая завершила карьеру на телевидении. Она заявила, что покинула индустрию из-за комментария, который сделал в ее адрес Уоллес.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК раскрыл подробности дела, из-за которого Кадыров критиковал Бастрыкина. Подростки на камеру избивали прохожих

      У одного из богатейших людей мира нашли тайную жену, которая младше него на 47 лет. Как ему удавалось годами ее скрывать

      Стало известно о планах Запада разделить Украину

      Мужчина показал девушке трусы и попал в тюрьму

      Силуанов высказался о планах по передаче Украине замороженных активов россиян

      Визит Володина в Индию отменили из-за положительного теста на ковид

      Сирии пообещали поддержку в борьбе с террористами

      В Раде назвали диверсантом главу Минобороны Украины

      Маск заявил о минимуме работающих полную неделю госслужащих в США

      Репетиторство в России заменят бесплатными услугами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше