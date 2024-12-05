Бывшая ведущая раскрыла заставившую ее уволиться изнанку телевидения

Бывшая ведущая Мелани Сайкс пожаловалась на непрофессионализм в телеиндустрии

Бывшая британская телеведущая Мелани Сайкс прокомментировала обвинения в развратных действиях в адрес ведущего шоу «МастерШеф» на канале BBC One Грегга Уоллеса. Она вспомнила о работе с ним, а также раскрыла изнанку телевидения, заставившую ее уволиться, передает канал Sky News.

«Каждый раз, когда Грегг подходил к моему столу, мне не нравилось, что он рядом», — призналась она.

Сайкс также пожаловалась, что часто сталкивалась с непрофессионализмом в телеиндустрии. Она обвинила телекомпании в том, что они не принимают мер в отношении сотрудников, которые ведут себя неподобающе на съемках. «Если бы кто-то вел себя плохо или непрофессионально на моей площадке, то этого человека бы больше не было на моей площадке. Я бы этого не потерпела», — заявила экс-ведущая.

Ранее стало известно, что Уоллеса, который вел телешоу «МастерШеф» с 2006 года, отстранили от работы из-за многочисленных жалоб. Коллеги ведущего обвинили его в развратных действиях. В частности, одна из них сообщила, что однажды он положил руки на ее ягодицы.

Мелани Сайкс прославилась как ведущая развлекательных шоу на британском телевидении. Она также была одной из участниц версии передачи «МастерШеф» для звезд. В 2021 году ведущая завершила карьеру на телевидении. Она заявила, что покинула индустрию из-за комментария, который сделал в ее адрес Уоллес.