В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника»

Депутат Колесник назвал ожидаемой попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника»

Странно было бы думать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпримут попытку атаковать место запуска российского «Орешника», считает член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Попытка ВСУ закончилась неудачно, естественно. Но дело в том, что было бы странно думать, что они не предпримут вот такую вот историю. "Орешник" должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает верховный главнокомандующий. Но я думаю, что ждать придется недолго», — отреагировал Колесник.

По словам депутата, ВСУ таким образом попытались показать свою силу.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Как стало известно Mash, средства противовоздушной обороны сбили дрон в нескольких метрах от въезда на территорию полигона. В результате взрывная волна повредила ворота. О пострадавших не сообщается.

Президент России Владимир Путин сообщил о первом применении новой ракеты «Орешник» 21 ноября. Глава государства заявил, что удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь российской территории.