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13:01, 5 декабря 2024Россия

В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника»

Депутат Колесник назвал ожидаемой попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Странно было бы думать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпримут попытку атаковать место запуска российского «Орешника», считает член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Попытка ВСУ закончилась неудачно, естественно. Но дело в том, что было бы странно думать, что они не предпримут вот такую вот историю. "Орешник" должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает верховный главнокомандующий. Но я думаю, что ждать придется недолго», — отреагировал Колесник.

По словам депутата, ВСУ таким образом попытались показать свою силу.

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22 ноября 2024

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Как стало известно Mash, средства противовоздушной обороны сбили дрон в нескольких метрах от въезда на территорию полигона. В результате взрывная волна повредила ворота. О пострадавших не сообщается.

Президент России Владимир Путин сообщил о первом применении новой ракеты «Орешник» 21 ноября. Глава государства заявил, что удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь российской территории.

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