Мизулина оценила возможность отъезда из России

Глава ЛБИ Екатерина Мизулина заявила, что не намерена уезжать из России в Европу

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что не намерена уезжать из России в Европу. Возможность отъезда из страны она оценила в своем Telegram-канале.

Пользователь мессенджера спросил Мизулину, когда она поедет в Европу. Общественный деятель в ответ указала, что находится под санкциями.

«Мне дома, в России, отлично. Россия — тоже часть Европы, если что», — добавила руководитель ЛБИ.

Ранее о нежелании ездить в Европу заявила жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Она объяснила это политикой, проводимой европейскими странами, и добавила, что посещает те места и регионы, где Россию поддерживают.

Перед этим стендап-комик из Белоруссии Слава Комиссаренко, живущий в Европе, признался в тоске по родине. Он добавил, что скучает по Минску.