Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:46, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Мизулина оценила возможность отъезда из России

Глава ЛБИ Екатерина Мизулина заявила, что не намерена уезжать из России в Европу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Akhmetov Vadim / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что не намерена уезжать из России в Европу. Возможность отъезда из страны она оценила в своем Telegram-канале.

Пользователь мессенджера спросил Мизулину, когда она поедет в Европу. Общественный деятель в ответ указала, что находится под санкциями.

«Мне дома, в России, отлично. Россия — тоже часть Европы, если что», — добавила руководитель ЛБИ.

Ранее о нежелании ездить в Европу заявила жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Она объяснила это политикой, проводимой европейскими странами, и добавила, что посещает те места и регионы, где Россию поддерживают.

Перед этим стендап-комик из Белоруссии Слава Комиссаренко, живущий в Европе, признался в тоске по родине. Он добавил, что скучает по Минску.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Странно слышать такие слова». Кадырову после критики в адрес Бастрыкина и Колокольцева напомнили об одной обязанности

      НАСА и SpaceX перенесли отстыковку Dragon от МКС

      На Украине допустили «золотое изгнание» Зеленского

      Мизулина оценила возможность отъезда из России

      В России объяснили признание странами НАТО необходимости скорых переговоров по Украине

      «ВКонтакте» выпустила масштабное обновление

      Россиянам назвали простые способы начать экономить

      В России избавились от сотни вредных свалок

      Туристов предупредили о массовом отравлении поддельным алкоголем в Турции

      Кадыров объявил год района имени Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше