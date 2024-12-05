Москва застала самый холодный день с начала зимы

Синоптик Леус: четверг, 5 декабря, стал самым холодным днем с начала зимы

В четверг, 5 декабря, столица застала самый холодный день с начала зимы. Своим наблюдением с москвичами поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Согласно данным базовой метеостанции ВДНХ, к 8 часам утра воздух в Москве остыл до минус 6,1 градуса. Такой показатель позволяет назвать 5 декабря самым морозным днем с начала месяца. Вдобавок этот четверг поставил температурный рекорд с начала периода холодов, отметил синоптик.

При этом по Подмосковью уже ударили 10-градусные морозы. Самые низкие температуры, по данным ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, были зафиксированы в Волоколамске (минус 9,6 градуса), Клине (минус 9,8 градуса) и поселке Черусти, где столбики термометров добрались до отметки в минус 11,5 градуса.

Такие холода, однако, продержатся недолго. Уже к выходным, 7-8 декабря, в столице потеплеет до 0 — минус 5 градусов. Вместе с этим Москву засыплет снегом. Выходные будут облачными и довольно ветреными.