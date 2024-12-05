НАСА и SpaceX перенесли отстыковку Dragon от МКС

НАСА и SpaceX перенесли на 6 декабря отстыковку корабля Dragon от МКС

НАСА и компания SpaceX перенесли с 5 на 6 декабря отстыковку грузового корабля Dragon от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает американское космическое агентство.

Перенос возвращения корабля на Землю связан неблагоприятными погодными условиями, препятствующие спуску космического грузовика.

В октябре пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту вернулся на Землю. Помимо Гребенкина, на борту корабля находились астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.