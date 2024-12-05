Назван новый глава Минобороны Южной Кореи

Новым министром обороны Южной Кореи стал посол страны в Саудовской Аравии

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил посла страны в Саудовской Аравии Чхве Бен Хека новым министром обороны. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Южнокорейский глава также принял прощение об отставке министра обороны Ким Ён Хёна.

«Юн принимает прошение министра обороны об отставке... Юн назначает Чхве Бен Хека, посла в Саудовской Аравии, новым министром обороны», — сказано в статье.

Ранее стало известно, что парламент Южной Кореи официально внес на рассмотрение предложение об импичменте Юн Сок Ёлю. Сообщается, что голосование может пройти уже в пятницу, 6 декабря.

3 декабря глава Республики Корея объявил в стране военное положение. Так, Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.