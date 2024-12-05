Назван простой тест для выявления деменции на ранней стадии

Невролог Чен: трудности с распознаванием запахов указывают на деменцию

Американский невролог Байбинг Чен назвал простой способ распознать деменцию на ранней стадии. Его метод выявления болезни приводит Daily Mail.

По словам Чена, чтобы заподозрить старческое слабоумие, достаточно провести пять простых тестов. Первый указывает на нарушения в областях мозга, отвечающих за равновесие и двигательную активность. «Попросите человека встать на одну ногу. Если предпосылок к деменции нет, то удерживать равновесие в течение 30 секунд не составит труда», — сказал врач.

Затем невролог посоветовал проверить способность человека различать запахи. По его словам, трудности с распознаванием ароматов могут появляться у людей с болезнью Альцгеймера.

Следующий тест, продолжил невролог, позволяет увидеть, как человек планирует, организует и выполняет различные задачи. Для этого ему нужно нарисовать циферблат, правильно разместить на нем цифры от 1 до 12 и установить стрелки на определенное время. Врач подчеркнул, что для людей с болезнью Альцгеймера эта задача может оказаться очень сложной. Если же человеку удалось правильно изобразить циферблат и разместить на нем цифры, это практически полностью исключает деменцию.

По словам Чена, также на проблемы с памятью, организованностью и внимательностью указывает то, что человек не может идти и одновременно выполнять какие-либо действия, например считать в обратном порядке.

Кроме того, врач посоветовал провести речевой тест. Для этого надо попросить человека назвать за ограниченное время максимальное число слов из определенной группы. «Трудности с припоминанием слов в условиях ограниченного времени могут указывать на повреждение височных долей мозга», — заключил специалист.

Ранее тренер, мастер спорта по боксу Евгений Зубков заявил, что бокс является хорошей профилактикой деменции. Он пояснил, что этот вид спорта включает тренировку сложнокоординационных движений, которые помогают формировать новые нейронные связи.