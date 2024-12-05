Названа неожиданная причина мужского облысения

Эндокринолог Павлова: алкоголь может быть одной из причин мужского облысения

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что употребление алкоголя может быть одной из причин мужского облысения. Этот неожиданный фактор врач назвала в своем Telegram-канале.

По словам доктора, чаще всего у мужчин появляется андрогенетическая алопеция, при которой залысины возникают на макушке, висках и лбу. Считается, что главная причина потери волос кроется в гормонах и генетике, добавила эксперт.

Однако, отметила Павлова, ученые из Пусанского университета Южной Кореи установили, что алкоголь тоже может быть одним из факторов, провоцирующих облысение. По их данным, те, кто регулярно употребляют спиртные напитки, в 1,4 раза чаще сталкиваются с андрогенетической алопецией. Предположительно, так сказывается на здоровье ацетальдегид — побочный продукт метаболизма спиртного, заключила эндокринолог.

Ранее Павлова назвала способ продлить жизнь на 11 лет. В этом, по ее мнению, помогут ежедневные прогулки в умеренном темпе продолжительностью не менее двух часов.