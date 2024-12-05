Неизвестный жестоко убил соцработника и инвалида в российском регионе

Неизвестный жестоко убил соцработника и инвалида-колясочника в Сарове

В городе Сарове Нижегородской области неизвестный жестоко убил 77-летнюю соцработницу и 78-летнего инвалида-колясочника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла днем 4 декабря на проспекте Ленина. Неизвестный проследил за социальной работницей, приехавшей домой к своему подопечному. Злоумышленник проник в квартиру и убил обоих, после чего отрезал женщине голову и скрылся.

Подробности трагедии выясняются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Подозреваемого разыскивают.

Ранее сообщалось, что Люблинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 45-летнего Гафура Дадажанова, который дважды ударил женщину ножом на глазах у ее ребенка из-за сделанному ему замечания. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима.