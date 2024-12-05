Норвежский суд отказал Брейвику в досрочном освобождении

NRK: суд отказал Брейвику в досрочном освобождении после 12 лет заключения

Норвежский суд отказал террористу Андерсу Брейвику, находящемуся в заключении 12 лет, в досрочном освобождении. Об этом сообщило издание NRK.

Отмечается, что Брейвик во время рассмотрения иска заявил об ухудшении состояния ментального здоровья из-за заключения в одиночной камере.

В свою очередь, сторона обвинения настаивала на необходимости оставить осужденного за решеткой. Для исследования Брейвика была привлечена новая группа психиатров, которая пришла к выводу, что он продолжает представлять опасность для общества. Суд согласился с заключением врачей и отказал в досрочном освобождении.

Защита Брейвика заявила о планах обжаловать решения суда.

В феврале Брейвик уже проигрывал суд по условиям его содержания в тюрьме. Это был третий его иск против властей о нарушении прав человека. Аналогичные иски были рассмотрены в 2016 и 2022 годах, но требования Брейвика не были удовлетворены.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик совершил два теракта, жертвами которых стали 77 человек. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, но судьи смогут продлевать его.

