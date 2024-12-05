Новая глава евродипломатии отказалась встретиться с Лавровым

Еврокомиссия: глава дипломатии ЕС Каллас не планирует встречу с Лавровым

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас не планирует проводить встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мальте. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, ее цитирует РИА Новости.

«Могу подтвердить, что контактов верховного представителя и Сергея Лаврова не будет», — сказала чиновница.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Каллас «натовской истеричкой» и «ограниченной сторонницей антироссийской позиции».