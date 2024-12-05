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15:36, 5 декабря 2024Мир

Новая глава евродипломатии отказалась встретиться с Лавровым

Еврокомиссия: глава дипломатии ЕС Каллас не планирует встречу с Лавровым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас не планирует проводить встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мальте. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, ее цитирует РИА Новости.

«Могу подтвердить, что контактов верховного представителя и Сергея Лаврова не будет», — сказала чиновница.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Каллас «натовской истеричкой» и «ограниченной сторонницей антироссийской позиции».

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