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03:12, 5 декабря 2024Экономика

Новая пятитысячная купюра появилась в шести российских регионах

В 6 регионах Дальнего Востока появилась новая пятитысячная купюра
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Новая пятитысячная купюра появилась в обороте в шести регионах Дальнего Востока. Об этом сообщило дальневосточное управление Банка России (ЦБ РФ) в беседе с РИА Новости.

«Модернизированные пятитысячные купюры образца 2023 года уже выпущены в обращение в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что банкоматы подготовлены к приему банкнот. При этом купюры старого и нового образца будут использоваться одновременно.

Ранее, в октябре 2023 года, ЦБ остановил выпуск купюры номиналом в 1000 рублей с обновленным дизайном. Сделать это пришлось на фоне споров, возникших вокруг изображения на ней без креста здания построенного как храм нынешнего музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан

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