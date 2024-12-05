Пилоты сняли на видео занимающихся сексом пассажиров и отправили в групповой чат

Пилоты авиакомпании Swiss International Airlines сняли на видео пассажиров, занимающихся сексом в самолете, и отправили ролик в групповой чат с друзьями в WhatsApp. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел в конце ноября на рейсе из Бангкока в Цюрих. Пара решила уединиться в камбузе бизнес-класса, не зная, что там расположены камеры видеонаблюдения. Когда влюбленные начали предаваться утехам, пилоты увидели происходящее на мониторе в кабине экипажа. Однако вместо того, чтобы обратиться к бортпроводникам с просьбой остановить их, один из них взял мобильный телефон и начал снимать сцену.

Вскоре после того, как непристойный ролик появился в групповом чате, он начал быстро распространяться в сети, и о нем узнали в авиакомпании. Представители швейцарского флагманского перевозчика заявили, что займутся расследованием произошедшего.

«Мы ожидаем, что наши пилоты будут полностью посвящать себя безопасному полету во время работы, — заявили они авиационному порталу AeroTelegraph.— Съемка людей без их явного согласия и передача записей противоречат правилам защиты данных».

Ранее пассажиры самолета авиакомпании EasyJet занялись оральным сексом на глазах у попутчиков и стали фигурантами уголовного дела. Женщина накинула на колени спутнику несколько пальто, после чего «последовали энергичные движения рукой».