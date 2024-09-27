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19:06, 27 сентября 2024Путешествия

Пассажиры самолета занялись сексом на глазах у попутчиков и нарвались на уголовное дело

Фото: PxHere

Пассажиры самолета авиакомпании EasyJet занялись сексом на глазах у попутчиков и стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает издание The Sun.

3 марта 2024 года 22-летний Брэдли Смит и его 20-летняя подруга Антония Салливан возвращались в Бристоль, Великобритания, с испанского острова Тенерифе. Вскоре после взлета молодой человек попросил девушку заняться с ним оральным сексом. Тогда Салливан накинула на колени спутнику несколько пальто, после чего «последовали энергичные движения рукой».

Девушка не успела выполнить просьбу возлюбленного, потому что они нарвались на гнев попутчиков: развратные действия заметили мужчина на соседнем кресле и женщина с девочкой-подростком, сидевшие позади. Пассажиры пожаловались экипажу.

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Хотя Салливан утверждала, что просто массировала ноги Смиту, по прилете пару встретила полиция. Путешественники пошли под суд по уголовному обвинению, в результате обоих признали виновными и приговорили к общественным работам.

Ранее сообщалось, что российская туристка выложила видео топлес на фоне гор Кавказа и разгневала жителей Дагестана. Пользователи из этой республики перепутали пейзаж в Кабардино-Балкарии со своим и отругали девушку в комментариях.

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      Мария Борисова
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