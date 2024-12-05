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16:57, 5 декабря 2024Россия

Путин порассуждал о вилянии СВО на будущее России

Путин: происходящее в зоне СВО будет определять жизнь РФ на многие годы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Происходящее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) будет определять жизнь России на многие годы вперед. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«В значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может, и на десятилетия», — сказал глава государства.

Ранее в ноябре Путин во время совещания с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) также заявлял, что будущее России зависит от задач СВО.

Ранее президент рассказал, что российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства также подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

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