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19:45, 22 ноября 2024Россия

Путин связал будущее России с задачами спецоперации

Путин: будущее России во многом зависит от решения задач спецоперации
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости / kremlin.ru

Будущее России во многом зависит от решения задач специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент страны Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства сообщил об этом во время совещания с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На мероприятии он рассказал о применении «Орешника».

Ранее Путин заявил, что российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства также подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

Накануне глава государства сообщил, что 21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Он подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.

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