Силы ПВО уничтожили беспилотник над российским регионом

Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объект на территории российского региона. «БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — указал глава региона. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Накануне, 4 декабря, два БПЛА попытались атаковать Брянскую область. Их сбили средства ПВО.

Кроме того, ВСУ попытались ударить по пяти регионам России с помощью 11 беспилотников.