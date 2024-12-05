Силы ПВО уничтожили беспилотник над российским регионом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объект на территории российского региона. «БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — указал глава региона. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Накануне, 4 декабря, два БПЛА попытались атаковать Брянскую область. Их сбили средства ПВО.
Кроме того, ВСУ попытались ударить по пяти регионам России с помощью 11 беспилотников.