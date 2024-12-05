Раскрыты зарплаты топ-менеджеров крупнейших российских банков

EMCR: медианный оклад ключевых сотрудников банков РФ составляет 250 тысяч рублей

В настоящее время медианная зарплата топ-менеджеров трех крупнейших по капитализации российских банков составляет 250 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков профессиональной соцсети EMCR и компании SF Education.

Медианная зарплата представляет собой величину, которая делит все количество рабочих мест в конкретно взятой организации на две равные части. К первой относятся сотрудники с окладом выше этого порога, ко второй — те, у кого зарплата ниже. По итогам исследования выяснилось, что медианный годовой бонус ключевых сотрудников крупных финансовых организаций в России составляет шесть месячных зарплат.

Что касается российских дочерних организаций иностранных банков, то медианный оклад их топ-менеджеров также составляет 250 тысяч рублей. В то же время медианный годовой бонус у ключевых сотрудников в такого рода банках состоит из трех месячных зарплат, пришли к выводу эксперты. «Основной персонал в топ-3 банках и других крупных банках в своей массе зарабатывает практически одинаково», — резюмировали аналитики.

В середине 2023 года издание РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» сообщило, что «зарплата мечты» для большинства россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. Самые высокие желаемые оклады (221 тысяча рублей) были зафиксированы у жителей Тюменской области, а москвичи и жители Подмосковья хотели бы в среднем добиться зарплаты в 193 тысячи.

В конце февраля 2024-го эксперты страховой компании «Ренессанс Жизнь» и сервиса «Зарплата.ру» заявили, что для большинства россиян приемлем уровнем ежемесячного оклада стала бы сумма от 100 до 200 тысяч рублей. Такой ответ дали треть респондентов, а еще четверть опрошенных хотели бы получать свыше 200 тысяч.