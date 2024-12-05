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09:52, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам для просмотра аниме

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам jut.su и amedia.site для просмотра аниме
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам для просмотра аниме. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ», — гласят данные реестра сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию.

Ведомство ограничило доступ к таким ресурсам, как jut.su, amedia.site и yummyanime.tv. На них были размещены такие популярные аниме-сериалы, как «Наруто», «Блич», «Ван Пис» и другие.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации страницы, связанные с платформой Disсord. Всего в этот перечень попало 14 ресурсов.

До этого сообщалось, что ведомство ограничило доступ к книжному сайту BAbook, созданному писателем Борисом Акуниным (настоящее имя — Григорий Чхартишвили; внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Директор сайта Павел Истомин заявил, что ведомство потребовало удалить с ресурса произведение Владимира Сорокина «Наследие», но это требование не было выполнено.

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