Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:57, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации связанные с Disсord страницы

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 6 сайтов, связанных с Disсord

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации шесть страниц, связанных с платформой Disсord. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что 19 сентября ведомство добавила в реестр один сайт, а 20-го — еще пять. В базе не уточняется, какие сведения содержат эти страницы.

Отмечается, что МВД также добавило в реестр две страницы, связанные с популярной платформой. Всего запрещенными числятся 14 подобных страниц.

Ранее стало известно, что Disсord могут заблокировать в России. Сообщалось, что с 20 сентября Роскомнадзор направил в адрес платформы пять новых решений относительно ее работы в стране.

18 сентября сообщалось, что в работе Disсord произошел массовый сбой. Большинство пользователей пожаловались на проблемы в работе сайта, другие указали на общий сбой сервиса.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это способ запугать Украину и запугать нас». В НАТО отреагировали на обновление ядерной доктрины России

      Сенат призвал Байдена разрешить удары ВСУ вглубь России

      Отказывавшийся играть с Россией новичок ЦСКА обратился к фанатам на русском языке

      Володин рассказал об изменениях в жизни россиян в октябре

      Лукашенко назвал фашизмом санкции против Белоруссии

      Зеленский остался в США ради встречи с Трампом

      Глава МИД Британии намекнул на разрешение ВСУ ударов вглубь России

      Названа дата вступления в силу закона о блокировке «зеркал» запрещенных сайтов

      Басилашвили вспомнил о предсказании гадалки

      В Подмосковье подросток разбил сверстнику голову стулом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше