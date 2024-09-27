Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации связанные с Disсord страницы

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 6 сайтов, связанных с Disсord

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации шесть страниц, связанных с платформой Disсord. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что 19 сентября ведомство добавила в реестр один сайт, а 20-го — еще пять. В базе не уточняется, какие сведения содержат эти страницы.

Отмечается, что МВД также добавило в реестр две страницы, связанные с популярной платформой. Всего запрещенными числятся 14 подобных страниц.

Ранее стало известно, что Disсord могут заблокировать в России. Сообщалось, что с 20 сентября Роскомнадзор направил в адрес платформы пять новых решений относительно ее работы в стране.

18 сентября сообщалось, что в работе Disсord произошел массовый сбой. Большинство пользователей пожаловались на проблемы в работе сайта, другие указали на общий сбой сервиса.