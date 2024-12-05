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13:06, 5 декабря 2024Россия

Российский военнослужащий попал в ловушку и вступил в бой против семерых солдат ВСУ

Российский боец Монгол рассказал, как победил в бою против семерых солдат ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российский военнослужащий с позывным Монгол рассказал, как попал в ловушку, из-за чего ему пришлось вступить в бой против семерых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова бойца приводит ТАСС.

Все произошло в июне 2023 года около населенного пункта Клещеевка. Солдатам приказали занять наблюдательные позиции в лесопосадке, чтобы получить информацию о противнике. Монгол выдвинулся в составе двойки вместе с бойцом Тоболом. После того как стемнело, они нашли блиндаж, около которого находился человек. Монгол предложил ему спуститься в блиндаж и поговорить, однако после этого прозвучала автоматная очередь.

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«В Тобола выстрелили. Я понял, что попался на уловку противника. Сначала хотел сразу же выбежать из блиндажа и дать бой, но понял, что враг может поджидать у входа. И я не знал, сколько солдат ВСУ может еще находиться поблизости», — вспомнил боец.

Противник начал окружать укрытие, где сидел Монгол, затем украинские солдаты стали стрелять внутрь. Одна из пуль попала в ногу военнослужащему.

Когда четыре человека подошли прямо к входу в блиндаж, трое из них решили спуститься вниз. Я произвел две длинные очереди из автомата, и трое упали. Четвертого достать не смог. Внутрь блиндажа бросили гранату, я отпрыгнул в сторону. Меня оглушило, но осколками не зацепило

боец Монгол

Через 10-15 минут боец вышел из блиндажа, держа в одной руке автомат, а в другой — гранату. Он услышал несколько голосов в 20-30 метрах от себя и кинул в ту сторону гранату. После этого все стихло.

Монголу удалось добраться до сослуживцев, которые утром его эвакуировали. Позднее средства объективного контроля подтвердили уничтожение семерых солдат ВСУ в том месте, где солдат вступил в бой.

Ранее бойцы из Новосибирской области, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, рассказали, что выжили благодаря мине, которая разорвалась под их боевой машиной пехоты (БМП). По словам военного с позывным Шмель, во время выполнения боевого задания их БМП атаковал дрон-камикадзе.

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