Российские военные рассказали о спасшей их разорвавшейся мине

Бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине из Новосибирской области рассказали, что выжили благодаря мине, которая разорвалась под их боевой машиной пехоты (БМП), пишет местный портал Gorsite.
По словам военного с позывным Шмель, во время выполнения боевого задания их БМП стал атаковать дрон-камикадзе. «Он врезался в башню машины, прогремел взрыв. Огонь по салону прошел и затух. Металл на башне сплавился. Но спасла нас противотанковая мина. Так бывает», – рассказал россиянин.
Боец объяснил, что от взрыва мины вырвало люки боевой машины, и очнувшись после потери сознания, им удалось выбраться наружу. «Были на адреналине, оба контуженные. Я хорошо помню, когда выбрались из БМП. Обгорели руки, лицо, даже сплавилась балаклава», — добавил боец с позывным Казах.
Позже их заметили бойцы 228-го полка Вооруженных сил РФ, они помогли военным эвакуироваться из-под обстрелов. Обоих госпитализировали с ранениями.
Ранее боец с позывным Палладий рассказал, как детские письма спасли ему жизнь. На боевом задании мужчину атаковали украинские беспилотники — они сбросили на бойца две гранаты. Один из осколков пробил униформу бойца, но застрял в письмах, которые участник СВО носил в кармане.