В России оценили отношения с США фразой «говорить об оттепели рано»

Сенатор Джабаров: говорить об оттепели в отношениях с США рано

Говорить об оттепели в отношениях России и США рано, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о взаимоотношениях Москвы и Вашингтона на фоне звонка начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова американскому коллеге Чарльзу Брауну.

«Я думаю, что говорить об оттепели крайне рано. Я просто думаю, что если такие контакты все-таки существуют, то это лучше, чем то, что творит [госсекретарь США Энтони] Блинкен, который практически полностью оборвал все контакты с политическим руководством России. Надо все-таки, если возникают вопросы, пытаться сначала поговорить об этом, чтобы потом не было сюрпризов для противоположной стороны», — поделился Джабаров.

При этом сенатор отметил, что говорить об оттепели в отношениях двух стран можно будет после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

«Давайте дождемся вступления в должность Трампа, первых его шагов, формирования команды, и тогда будет понятно, чего нам ждать в наших отношениях в будущем», — заключил он.

Ранее стало известно, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 27 ноября провел телефонный разговор со своим американским коллегой, председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльзом Брауном.

В Минобороны РФ указали, что в ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет.