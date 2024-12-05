Собчак опубликовала видео в наряде с прозрачным бюстгальтером

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость разместила ролик, в котором надела черный костюм, состоящий из прямой облегающей юбки и пиджака. При этом последний имел глубокое декольте, которое демонстрировало черный прозрачный бюстгальтер. Образ журналистки дополнили многочисленные массивные украшения, шляпа и сумка с золотой ручкой.

Ранее Собчак вышла на публику в платье с глубоким декольте и без бюстгальтера.