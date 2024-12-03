Ксения Собчак вышла на публику в платье с глубоким декольте и без бюстгальтера

Журналистка Собчак посетила благотворительный вечер в платье без бюстгальтера

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила благотворительный вечер, организованный Светланой Бондарчук, в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость вышла на публику в коричневом бархатном облегающем платье с глубоким декольте и без бретелей. При этом на фото видно, что она отказалась от бюстгальтера. Образ Собчак дополнило массивное ожерелье. Вдобавок ей собрали волосы в гладкую прическу и нанесли макияж с красной помадой.

Ранее в декабре Собчак поделилась фото в откровенном бюстгальтере. Журналистка разместила снимок, на котором позировала в черном прозрачном бюстгальтере бренда Agent Provocateur с многочисленными вырезами, надетом под белый жакет с баской.