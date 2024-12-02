Журналистка Ксения Собчак поделилась фото в откровенном бюстгальтере

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась фото в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость разместила снимок, на котором позировала в черном прозрачном бюстгальтере бренда Agent Provocateur с многочисленными вырезами, надетом под белый жакет с баской. Помимо этого, она предстала в черном обтягивающей юбке с высоким разрезом. В качестве обуви Собчак выбрала остроносые коричневые туфли.

Телеведущей собрали волосы в гладкую прическу и сделали макияж в нейтральных оттенках. Ее внешний вид дополнили многочисленные украшения с камнями.

В ноябре Ксения Собчак снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Звезда разместила кадры, на которых предстала в коричневом прозрачном платье, облегавшем ее фигуру.