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19:29, 2 декабря 2024Ценности

Собчак поделилась фото в откровенном бюстгальтере

Журналистка Ксения Собчак поделилась фото в откровенном бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась фото в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость разместила снимок, на котором позировала в черном прозрачном бюстгальтере бренда Agent Provocateur с многочисленными вырезами, надетом под белый жакет с баской. Помимо этого, она предстала в черном обтягивающей юбке с высоким разрезом. В качестве обуви Собчак выбрала остроносые коричневые туфли.

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Телеведущей собрали волосы в гладкую прическу и сделали макияж в нейтральных оттенках. Ее внешний вид дополнили многочисленные украшения с камнями.

В ноябре Ксения Собчак снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Звезда разместила кадры, на которых предстала в коричневом прозрачном платье, облегавшем ее фигуру.

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