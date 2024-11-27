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21:31, 27 ноября 2024Ценности

Ксения Собчак снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Екатерина Ештокина

Кадр: @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном наряде. Соответствующая сторис (на момент написания новости была удалена) появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда разместила кадры, на которых предстала в коричневом прозрачном платье без нижнего белья, которое облегало ее фигуру. Поверх изделия знаменитость надела черный кожаный жакет, бордовое кепи и перчатки. В качестве аксессуаров Собчак подобрали маленькую сумку и массивные серьги.

Ранее в ноябре Собчак похвасталась браслетом более чем за 33 миллиона рублей. Сообщалось, что знаменитость пришла на вечеринку в честь дня рождения в украшении бренда Bvlgari, стоимость которого составляет 347 тысяч долларов (33,7 миллиона рублей).

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