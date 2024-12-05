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16:41, 5 декабря 2024Ценности

Стилист Рогов назвал модную замену курткам и пальто

Стилист Александр Рогов назвал пончо модной заменой куртке или пальто
Екатерина Ештокина

Фото: Ik Aldama / Legion-Media

Стилист Александр Рогов назвал модную замену курткам и пальто. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, на который подписаны 163 тысячи читателей.

Так, специалист рассказал, что в нынешнем сезоне дизайнеры предложили обратить внимание на уютные пончо и кейпы. По его словам, такую идею выразили модельеры таких брендов, как Marni, Carolina Herrera, Antik Batik и Bottega Veneta. Их также поддержали Chloé, Dior, Issey Miyake, Paco Rabanne и другие.

«Очень даже их поддерживаю — это нескучная альтернатива курткам и пальто», — добавил Рогов.

Ранее в декабре стилист Рогов раскрыл неожиданное применение свитеру. Специалист заявил, что в наступившем сезоне теплый свитер или джемпер можно носить вместо шарфа.

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