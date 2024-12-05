У одного из богатейших людей мира нашли тайную жену на 47 лет младше него

У 80-летнего миллиардера Ларри Эллисона нашли тайную 33-летнюю жену

У 80-летнего миллиардера Ларри Эллисона, считающегося одним из богатейших людей мира, нашли тайную жену, которая на 47 лет младше него. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Эллисона выдали футбольные болельщики Мичиганского университета. Они публично поблагодарили миллиардера и его жену «Джолин», которые помогли университетской команде переманить восходящую звезду американского футбола.

Поскольку официально о новом браке Эллисона не сообщалось, упоминание «Джолин» привлекло внимание журналистов. Они выяснили, что под этим именем скрывается 33-летняя выпускница Мичиганского университета Кэжэнь Чжу. В 2012 году она получила степень бакалавра гуманитарных наук по специальности «международные отношения».

В прошлом Эллисон был женат четыре раза. Первый брак продолжался с 1967 до 1974 года, второй — с 1977 по 1978 год. После развода вторая жена Эллисона совершила большую ошибку: она избавилась от акций его фирмы, получив за них всего 500 долларов. Акции делали ее совладельцем Oracle, которая превратилась в одну из крупнейших технологических корпораций мира с капитализацией 0,5 триллиона долларов.

Эллисон женился еще дважды. В третьем браке у него родились сын и дочь. Оба стали продюсерами: сын приложил руку к нескольким фильмам с Томом Крузом и новым версиям «Звездного пути», а дочь основала компанию Annapurna Interactive, выпускающую инди-игры.

В четвертый раз Эллисон женился в 2003 году, когда ему было 59. Роль свадебного фотографа играл его друг — основатель Apple Стив Джобс. Этот брак продержался семь лет и завершился разводом в 2010 году.

По данным Bloomberg, состояние Ларри Эллисона оценивается в 199 миллиарда долларов. Богаче только три человека: Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Ранее сообщалось, что невеста миллиардера Джеффа Безоса впервые рассказала об их помолвке. Они неоднократно появлялись на светских мероприятиях, но почти никогда не комментировали свои отношения.