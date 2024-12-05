У отдыхавшей с друзьями в горах туристки внезапно случилась остановка сердца

TOI: у отдыхавшей в горах Индии туристки из Калькутты случилась остановка сердца

У туристки из Калькутты, отдыхавшей с друзьями в горах на границе Индии и Непала, внезапно случилась остановка сердца. Подробностями истории поделилось местное издание The Times of India (TOI).

28-летняя Анкита Гхош, у которой не было серьезных проблем со здоровьем, и ее спутники взошли на горную вершину Сандакпху высотой 3,6 тысячи метров, а затем спустились в небольшой город Тамлинг и остановились там в гостевом доме. Попутчик девушки Авиджит Пал рассказал, что участники группы болтали до поздней ночи, а затем разошлись по комнатам. Около полуночи соседка Гхош по комнате сообщила остальным, что та упала на пол в ванной без сознания.

К тому моменту, как туристку доставили в больницу города Дарджилинг, было уже 6:30 утра. Спасти ее не удалось. Предварительные результаты вскрытия показали, что кончина индианки наступила от остановки сердца. Врачи проводят токсикологический тест, чтобы исключить другие возможные причины трагедии.

В октябре пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более восьми тысяч метров и утянул остальных за собой.