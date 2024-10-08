Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных

Пять российских альпинистов сорвались с высоты при восхождении на гору в Непале

Группа российских альпинистов погибла при восхождении на гору-людоед в Гималаях. Пять человек выдвинулись в путь 1 сентября, спортивное восхождение должно было закончиться 5 октября, однако альпинисты пропали без вести. Спустя два дня их тела обнаружили на высоте 7100 метров с помощью спасательного вертолета. Один член команды выжил благодаря тому, что отказался от восхождения и вернулся в лагерь.

Альпинисты должны были завершить восхождение 5 октября

Как сообщает Mash, россияне начали спортивное восхождение без использования кислорода 1 сентября. Оно должно было закончиться 5 октября.

Перед началом пути спортсмены прошли проверку здоровья, все их показатели были в норме. Кроме того, каждый участник группы заплатил от 2 до 2,8 тысячи долларов. В роли инструкторов выступили мастер спорта международного класса Александр Душейко и кандидат в мастера спорта Валерий Шемало.

Фото: Stefan Auth / Globallookpress.com

Первые четыре человека из группы поставили лагерь, когда поднялись на высоту 7420 метров. Ночью к ним присоединились еще двое. 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой, Валерий Шамало продолжили путь. Последнему вскоре стало плохо, и он решил вернуться в лагерь. Там он связался с супругой. Остальные участники группы продолжили путь на вершину Дхаулагири, однако спустя время связь с ними была потеряна.

Тела погибших не могут поднять из пропасти

По информации Mash, россияне передвигались в связке, и на высоте 8167 метров один из них сорвался и утянул за собой остальных. Baza сообщает, что альпинисты упали с высоты 7600 метров. Тела погибших, предположительно, обнаружили на высоте 7100 метров с помощью спасательного вертолета.

ТАСС со ссылкой на представительство компании IAM Trekking & Expedition сообщает, что причиной гибели альпинистов стало падение с высоты. Другие подробности там не сообщили.

Уточняется, что тела альпинистов все еще не могут поднять из пропасти — вертолет не может приземлиться, и спасатели планируют спускаться на лебедке. Выжившего члена команды Валерия Шемало доставили в Катманду. В беседе с «Известиями» он рассказал, что отказался продолжать восхождение из-за опасных погодных условий. По его словам, группа выдвинулась достаточно поздно, ночью был сильный ветер, который мог сбить с ног. Ближе к 11 утра товарищи Шемало перестали выходить на связь с базой. Мужчина предположил, что они могли дойти до вершины, но что-то пошло не так на обратном пути.