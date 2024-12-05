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12:03, 5 декабря 2024Мир

В Финляндии запросили пожизненное заключение для россиянина Тордена

Обвинение в Финляндии запросило пожизненное заключение для россиянина Тордена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Обвинение запросило пожизненное заключение для россиянина Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский), обвиняемого в Финляндии в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что рассмотрение дела начато 5 декабря. Всего планируется 14 заседаний, слушания должны завершиться 31 января.

Первый раз Торден был арестован в июле этого года в аэропорту Хельсинки. Он находится в санкционном списке ЕС под своим прежним именем. Ему запрещен въезд в Финляндию, но при этом, по словам его адвоката, у него есть действующий вид на жительство в Финляндии на основании учебы жены.

В декабре суд в Хельсинки продлил срок содержания под стражей Воислава Тордена. При этом россиянин вину не признает. Перед этим финский суд отказал Украине в выдаче Тордена. Украинская сторона обвиняет Тордена в терроризме из-за участия в военных действиях в Донбассе как лидера диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

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