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10:25, 5 декабря 2024Мир

В Германии высказались об отправке военных Евросоюза на Украину

Профессор Йегер: у ЕС нет ресурсов, чтобы отправить своих военных на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

У стран Европейского союза (ЕС) нет ни материальных, ни человеческих ресурсов, чтобы отправить своих военных для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер изданию Focus.

«Проблема в том, что вооруженные силы стран Евросоюза в настоящее время не обладают ни материальными, ни человеческими ресурсами для того, чтобы отправить своих военных на Украину», — отметил эксперт.

Авторы материала добавили, что для осуществления подобного сценария потребуются «десятки тысяч хорошо вооруженных солдат, которым в случае чрезвычайной ситуации придется вести войну против России».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину и задействованы для обеспечения режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом. До этого верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас также не исключила отправку европейских военных на Украину.

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