В ЛНР рассказали о минировании тыловых территорий ВСУ для борьбы с дезертирством

Марочко: ВСУ минируют тыловые территории, чтобы бороться с дезертирством

Пытаясь бороться с массовым дезертирством украинских солдат, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало бойцам начать минировать тыловые территории. О необычном способе борьбы с бегством украинских солдат рассказал в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Украинским командованием отданы указания минировать тыловые районы передовых подразделений с целью лишения военнослужащих путей несанкционированного отступления или бегства», — заявил экс-военный.

Он рассказал, как украинские солдаты подорвались на собственном минном поле, пытаясь отступать в районе населенного пункта Новолюбовка в ЛНР.

Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Стокоз рассказал, как командиры украинской армии пугали бойцов жестокостью российских военных. В ходе допроса он отметил, что подобные истории оказались ложью.