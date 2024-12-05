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10:12, 5 декабря 2024Мир

В МИД объяснили новый договор России и КНДР

МИД: новый договор РФ и КНДР укрепит безопасность в Азии и многополярный мир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вступление в силу нового договора между Россией и КНДР после обмена грамотами будет способствовать укреплению системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на севере Азии. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«Вступление в соглашение о силе будет способствовать развитию многопланового двустороннего взаимодействия в соответствии с новой политикой уровня российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества, что будет способствовать построению нового справедливого многополярного мира», — говорится в заявлении ведомства.

4 декабря состоялся обмен ратификационными грамотами между Россией и Северной Кореей. В нем приняли участие заместители министров иностранных дел двух стран Ким Чон Гю и Андрей Руденко.

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