В московском вузе ответили на обвинения в угрозе уволить преподавателя из-за цвета волос

В Финансовом университете в Москве не уволят преподавателя с малиновыми волосами

В Финансовом университете при правительстве России ответили на обвинения в угрозах увольнением преподавательнице английского языка из-за ее перекрашенных в малиновый цвет волос. Внешний вид женщины не противоречит трудовому договору и не нарушает закон, заявили в московском вузе изданию «Подъем».

Ранее Baza сообщила, что после косметической процедуры преподавательницу якобы могут лишить работы. По словам женщины, ей поставили ультиматум: либо она перекрашивает волосы, либо ведет занятия в парике.

В пресс-службе вуза со ссылкой на руководителя аппарата университета Кирилла Крошкова подчеркнули, что увольнение их сотруднице не грозит. Там пояснили, что причиной распространения информации о возможном принятии мер к женщине стал «человеческий фактор». «Это субъективная трактовка личного разговора Юлии Витальевны с коллегами, которые высказали свое личное отношение к изменению внешности преподавателя и рекомендовали девушке вернуть прежний цвет волос», — заявили в Финансовом университете.

В ноябре в Москве из государственной больницы уволили 28-летнюю психиатра-нарколога. Причиной этого якобы стали опубликованные в ее соцсетях фото и видео с вечеринок. Россиянка утверждает, что в день выхода на работу ей позвонили и попросили приехать в отдел кадров, где посоветовали менять образ жизни, иначе она не сможет работать ни в столице, ни в Подмосковье.