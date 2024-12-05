Преподавательнице вуза в Москве пригрозили увольнением после одной косметической процедуры

Сотрудницу Финансового университета в Москве угрожают уволить из-за ярких волос

Преподавательнице английского языка из Финансового университета при Правительстве России в Москве пригрозили увольнением из-за покрашенных в яркий малиновый цвет волос. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, в вузе считают, что после проведения косметической процедуры 38-летняя сотрудница стала выглядеть «максимально неприлично». Россиянка утверждает, что ей поставили ультиматум: либо она перекрашивает волосы, либо ведет занятия в парике. Преподавательница подчеркнула, что не собирается менять внешний вид, даже несмотря на риск потери работы.

Ранее в Москве 28-летнюю женщину уволили с должности психиатра-нарколога в государственной больнице якобы из-за опубликованных в ее соцсетях фото и видео с вечеринок. По словам россиянки, в день выхода на работу ей позвонили и сказали ехать в отдел кадров, где сказали менять образ жизни, иначе она не сможет работать ни в столице, ни в Подмосковье.

Кроме того, в ноябре 2023 года в Красноярске заведующую детским садом уволили из-за эротической фотосессии. На снимках женщина позирует с обнаженной грудью, замазанной веществом белого цвета.