В Пакистане заявили о готовности принять Путина в любое время

Глава Минэнерго Пакистана Легари: Исламабад готов принять Путина в любое время

Исламабад готов принять президента России Владимира Путина в любое удобное время, заявил министр энергетики Пакистана Сардар Легари в беседе с РИА Новости.

«Мы были бы рады видеть президента Путина в любое время, в которое он хотел бы приехать. Уверен, что в ближайшее подходящее для этого время руководство стран совершит взаимные визиты», — отметил глава ведомства.

Ранее спикер Национального собрания Пакистана Сардар Аяз Садик заявил, что Россия поддерживает желание Пакистана стать страной-партнером БРИКС. По его словам, Исламабад давно стремится к партнерству с БРИКС, и поддержка российского правительства является одним из важнейших факторов в данном направлении.

В июле Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которых стороны обсудили наращивание поставок энергоносителей Исламабаду.