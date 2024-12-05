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05:30, 5 декабря 2024Мир

В Пакистане заявили о готовности принять Путина в любое время

Глава Минэнерго Пакистана Легари: Исламабад готов принять Путина в любое время
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Исламабад готов принять президента России Владимира Путина в любое удобное время, заявил министр энергетики Пакистана Сардар Легари в беседе с РИА Новости.

«Мы были бы рады видеть президента Путина в любое время, в которое он хотел бы приехать. Уверен, что в ближайшее подходящее для этого время руководство стран совершит взаимные визиты», — отметил глава ведомства.

Ранее спикер Национального собрания Пакистана Сардар Аяз Садик заявил, что Россия поддерживает желание Пакистана стать страной-партнером БРИКС. По его словам, Исламабад давно стремится к партнерству с БРИКС, и поддержка российского правительства является одним из важнейших факторов в данном направлении.

В июле Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которых стороны обсудили наращивание поставок энергоносителей Исламабаду.

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