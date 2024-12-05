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14:19, 5 декабря 2024Бывший СССР

В Тбилиси объяснили введение санкций против Грузии положением Украины

Кобахидзе: введение санкций против Грузии говорит о тяжелом положении Киева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Введение санкций против Грузии Киевом говорит о том, что правительство Украины находится в тяжелом положении. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Решение, о котором мы сейчас говорим, конечно же, является отголоском тяжелого положения. Самым интересным является то, что власть Украины при принятии таких решений не является независимой», — подчеркнул он. По словам политика, в настоящий момент Грузия переходит в режим односторонней дружбы с Украиной.

Утром 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, утвердив решение Совета национальной безопасности и обороны страны. При этом украинский лидер призвал Европу и США действовать с такой же принципиальностью.

Впоследствии введенные санкции прокомментировал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что Тбилиси не получал из Киева официальных сообщений о подобных мерах.

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