В ВСУ раскритиковали идею снижения призывного возраста

Лейтенант ВСУ Алекс: снижение призывного возраста не поможет Киеву

Снижение призывного возраста не поможет Киеву, так как воюют в основном мужчины старше 40 лет. Об этом заявил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram.

«Извините меня, был призывной возраст с 27 лет, сейчас от 25 лет, а знаете, что остается неизменным? Тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет», — написал он.

По словам военного, решить проблемы украинской армии может не снижение возраста призыва, а улучшение качества проводимой мобилизации. Он подчеркнул, что можно снизить возраст призывников и до 18 лет, однако сражаться на передовой продолжат «деды».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский раскритиковал планы по возможному снижению возраста мобилизации в ВСУ. Он также задался вопросом, будут ли защищать границы Украины 16-летние подростки.