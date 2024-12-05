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20:09, 5 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ раскритиковали идею снижения призывного возраста

Лейтенант ВСУ Алекс: снижение призывного возраста не поможет Киеву
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Снижение призывного возраста не поможет Киеву, так как воюют в основном мужчины старше 40 лет. Об этом заявил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram.

«Извините меня, был призывной возраст с 27 лет, сейчас от 25 лет, а знаете, что остается неизменным? Тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет», — написал он.

По словам военного, решить проблемы украинской армии может не снижение возраста призыва, а улучшение качества проводимой мобилизации. Он подчеркнул, что можно снизить возраст призывников и до 18 лет, однако сражаться на передовой продолжат «деды».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский раскритиковал планы по возможному снижению возраста мобилизации в ВСУ. Он также задался вопросом, будут ли защищать границы Украины 16-летние подростки.

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