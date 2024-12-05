Врач назвал три симптома опасных заболеваний

Хирург Радж: потеря веса и изменения родинок требуют обследования у врача

Хирург Каран Радж назвал три симптома, которые указывают на серьезные заболевания и требуют срочного медицинского обследования. Его слова приводит Daily Mirror.

Первым опасным симптомом врач назвал потерю веса, которую невозможно объяснить переменами в питании или физической активности. По словам Раджа, этот симптом может появиться при сильном стрессе, депрессии и некоторых психических расстройствах. Также, по его словам, резкое похудение бывает при диабете второго типа, гиперфункции щитовидной железы и сердечной недостаточности. В некоторых случаях симптом указывает на рак желудка, кишечника или поджелудочной железы.

Также Радж посоветовал пройти обследование, если родинка на теле поменяла форму или увеличилась в размере. Он подчеркнул, что обычно родинки безвредны, но некоторые перерождаются в злокачественные.

Наконец, третьим признаком, требующим визита к врачу, Радж назвал любые изменения дефекации. Он объяснил, что любые перемены говорят о возможном воспалении в кишечнике, появлении полипов и других доброкачественных или злокачественных образований.

Ранее эксперты перечислили первые признаки рака поджелудочной железы. По их словам, многие пациенты замечали, что их кожа и белки глаз приобрели желтый цвет.